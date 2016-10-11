ЧМ-2018: результаты матчей европейской квалификации 10 октября, турнирные таблицы

Португалия разгромила Фареры, Бельгия - Гибралтар, а Франция с минимальным счетом справилась с Нидерландами.

Погба принес победу французам fifa.com

10 октября состоялись очередные девять матчей третьего тура. По три поединка были сыграны в группах А, B и H.

Результаты матчей

Группа А

Нидерланды - Франция - 0:1

Гол: Погба, 30

Беларусь - Люксембург - 1:1

Голы: Савицкий, 71 - Йоахим, 85

Швеция - Болгария - 3:0

Голы: Тойвонен, 39, Хильемарк, 45, Линделеф, 58

Группа В

Фареры - Португалия - 0:6

Голы: Силва, 12, 22, 37, Роналду, 65, Моутиньо, 90+1, Канселу, 90+3

Андорра - Швейцария - 1:2

Голы: Гутьеррес, 90 - Шер, 19, Мехмеди, 77

Латвия - Венгрия - 0:2

Голы: Гюрсо, 10, Салаи, 77

Группа Н

Босния и Герцеговина - Кипр - 2:0

Голы: Джеко, 70, 81

Эстония - Греция - 0:2

Голы: Торосидис, 2, Стафилидис, 61

Гибралтар - Бельгия - 0:6

Голы: Бентеке, 1, 43, 55, Витсель, 19, Мертенс, 51, Азар, 79