ЧМ-2018: результаты матчей европейской квалификации 10 октября, турнирные таблицы

Португалия разгромила Фареры, Бельгия - Гибралтар, а Франция с минимальным счетом справилась с Нидерландами.
Результаты матчей
Группа А
Нидерланды - Франция - 0:1
Гол: Погба, 30
Беларусь - Люксембург - 1:1
Голы: Савицкий, 71 - Йоахим, 85
Швеция - Болгария - 3:0
Голы: Тойвонен, 39, Хильемарк, 45, Линделеф, 58
Группа В
Фареры - Португалия - 0:6
Голы: Силва, 12, 22, 37, Роналду, 65, Моутиньо, 90+1, Канселу, 90+3
Андорра - Швейцария - 1:2
Голы: Гутьеррес, 90 - Шер, 19, Мехмеди, 77
Латвия - Венгрия - 0:2
Голы: Гюрсо, 10, Салаи, 77
Группа Н
Босния и Герцеговина - Кипр - 2:0
Голы: Джеко, 70, 81
Эстония - Греция - 0:2
Голы: Торосидис, 2, Стафилидис, 61
Гибралтар - Бельгия - 0:6
Голы: Бентеке, 1, 43, 55, Витсель, 19, Мертенс, 51, Азар, 79