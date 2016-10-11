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ЧМ-2018: результаты матчей европейской квалификации 10 октября, турнирные таблицы

11 октября в 00:10

Португалия разгромила Фареры, Бельгия - Гибралтар, а Франция с минимальным счетом справилась с Нидерландами.

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Погба принес победу французам
fifa.com
10 октября состоялись очередные девять матчей третьего тура квалификации на чемпионат мира 2018 года. По три поединка были сыграны в группах А, B и H.

Результаты матчей

Группа А

Нидерланды - Франция - 0:1
Гол: Погба, 30

Беларусь - Люксембург - 1:1
Голы: Савицкий, 71 - Йоахим, 85

Швеция - Болгария - 3:0
Голы: Тойвонен, 39, Хильемарк, 45, Линделеф, 58

Группа А
fifa.com

Группа В

Фареры - Португалия - 0:6
Голы: Силва, 12, 22, 37, Роналду, 65, Моутиньо, 90+1, Канселу, 90+3

Андорра - Швейцария - 1:2
Голы: Гутьеррес, 90 - Шер, 19, Мехмеди, 77

Латвия - Венгрия - 0:2
Голы: Гюрсо, 10, Салаи, 77

Группа B
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Группа Н

Босния и Герцеговина - Кипр - 2:0
Голы: Джеко, 70, 81

Эстония - Греция - 0:2
Голы: Торосидис, 2, Стафилидис, 61

Гибралтар - Бельгия - 0:6
Голы: Бентеке, 1, 43, 55, Витсель, 19, Мертенс, 51, Азар, 79

Группа H
fifa.com

По материалам: ZN.UA
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Тэги ЧМ-2018 футбол
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