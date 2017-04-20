Четверо украинцев сыграют в основной сетке Ролан Гаррос

Свитолина, Цуренко, Бондаренко и Долгополов получили места в основной сетке.

Свитолина единственная, кто попадет в посев среди украинок vk.com

Организаторы второго в сезоне турнира серии "Большого шлема"опубликовали заявочные списки на мужскую и женскую сетки.

В женской части турнира с первого круга начнет Элина Свитолина, она единственная попадает в посев среди украинок.

В 2015 году Свитолина смогла дойти до четвертьфинала Ролан Гарроса, что пока остается ее лучшим результатом на турнирах "Большого шлема".

Также в основной сетке сыграют Леся Цуренко и Катерина Бондаренко. Катерина Козлова стартует в квалификации.

Интересно, что Цуренко пока не выиграла ни одного матча в основном раунде на Открытом чемпионате Франции. Что касается Бондаренко, то в 2009 году ей удалось добраться до третьего раунда.

В мужской части турнира Украину представит Александр Долгополов, который в 2010 и 2011 добирался до третьего раунда, а в прошлом году в Париже не играл из-за травмы. Сергей Стаховский и Илья Марченко стартуют в квалификации.

Напомним, что Ролан Гаррос пройдет с 28 мая по 11 июня. В мужской и женской основной сетке выступят по 128 человек.

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