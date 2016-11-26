"Черноморец" - "Звезда": видео онлайн-трансляция матча

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У одесситов есть возможность уйти в отрыв от команд из второй половины турнирной таблицы.

"Черноморец" и "Звезда" ведут борьбу за место в топ-6 ФК Черноморец

В Одессе состоится поединок двух претендентов на прописку в топ-6 по итогам первого этапа. В 16-м туре "Черноморец" будет принимать "Звезду".

Одесситы замыкают первую шестерку, которая должна отделиться от второй части турнирной таблицы по итогам первого этапа. В случае победы "Черноморец" фактически лишит шансов на топ-6 "Звезду", а также может уйти в отрыв от "Ворсклы", если полтавчане потеряют очки в поединке со "Сталью".

Что касается кадровых потерь, то "Черноморцу" в матче не поможет центрбек Хочолава, а вот у "Зирки" не сыграет целый ряд игроков, в числе которых легионеры Айтор и Борха.

Начало матча - в 14:00.

"Черноморец" - "Звезда"