Топ Новости
<
>

"Черноморец" - "Звезда": видео онлайн-трансляция матча

26 ноября в 13:45

У одесситов есть возможность уйти в отрыв от команд из второй половины турнирной таблицы.

123
"Черноморец" и "Звезда" ведут борьбу за место в топ-6
ФК Черноморец
В Одессе состоится поединок двух претендентов на прописку в топ-6 по итогам первого этапа украинской Премьер-лиги. В 16-м туре "Черноморец" будет принимать "Звезду".

Одесситы замыкают первую шестерку, которая должна отделиться от второй части турнирной таблицы по итогам первого этапа. В случае победы "Черноморец" фактически лишит шансов на топ-6 "Звезду", а также может уйти в отрыв от "Ворсклы", если полтавчане потеряют очки в поединке со "Сталью".

Что касается кадровых потерь, то "Черноморцу" в матче не поможет центрбек Хочолава, а вот у "Зирки" не сыграет целый ряд игроков, в числе которых легионеры Айтор и Борха.

Начало матча - в 14:00.

"Черноморец" - "Звезда"

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Премьер-лига футбол Черноморец Звезда
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.59
EUR 26.99
Последние новости