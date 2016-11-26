"Черноморец" - "Звезда": видео онлайн-трансляция матча

У одесситов есть возможность уйти в отрыв от команд из второй половины турнирной таблицы.
Одесситы замыкают первую шестерку, которая должна отделиться от второй части турнирной таблицы по итогам первого этапа. В случае победы "Черноморец" фактически лишит шансов на топ-6 "Звезду", а также может уйти в отрыв от "Ворсклы", если полтавчане потеряют очки в поединке со "Сталью".
Что касается кадровых потерь, то "Черноморцу" в матче не поможет центрбек Хочолава, а вот у "Зирки" не сыграет целый ряд игроков, в числе которых легионеры Айтор и Борха.
Начало матча - в 14:00.
"Черноморец" - "Звезда"ZN.UA