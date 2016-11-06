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"Черноморец" - "Заря": видео онлайн-трансляция матча

6 ноября в 16:25

В Одессе встретятся шестая и вторая команды чемпионата.

черноморец заря
"Черноморец" принимает "Зарю"
Четырнадцатый тур украинской Премьер-лиги продолжается матчем в Одессе, где "Черноморец" будет принимать "Зарю". Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию этого поединка.

В рамках первого круга чемпионата "Заря" разгромила "Черноморец" со счетом 4:0. Луганский клуб является фаворитом и этого матча (4,80 - 3,60 - 1,75).

Начало матча - в 17.00.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Черноморец онлайн Заря Премьер-лига
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