Топ Новости
<
>

"Черноморец" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция матча

23 октября в 19:01

Пятая команда текущего чемпионата принимает седьмую.

черноморец ворскла
"Черноморец" играет с "Ворсклой"
В рамках двенадцатого тура украинской Премьер-лиги "Черноморец" в Одессе сыграет с полтавской "Ворсклой". ZN.UA предлагает вашему вниманию видеотрансляцию этого поединка.

После первого круга, напомним, "Черноморец" набрал 18 очков и занимает пятое место, а "Ворскла" набрала 12 очков и идет на седьмой позиции.

Начало матча - в 19.30

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Черноморец Ворскла УПЛ онлайн Премьер-лига
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.70
EUR 28.22
Последние новости