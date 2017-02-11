"Черноморец" арендовал бразильского нападающего Элиаса

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Форвард Жорже Элиас подписал с одесситами годичное соглашение.

Элиас (слева) входит в топ-5 лучших бомбардиров второго австрийского дивизиона ФК Черноморец

Нападающий австрийского "Капфенберга" Жорже Элиас продолжит карьеру в "Черноморце"

Одесситы арендовали бразильца на один год с правом выкупа. Сообщает пресс-служба "Черноморца".

25-летний Жорже Элиас выступал за "Капфенберг" с 2015 года. До этого он играл за бразильские команды "Можи Мирим", "Икаса", "Арапонгас". За полтора года в Австрии форвард провел 44 матча, в которых отличился 21 раз. В текущем сезоне он входит в топ-5 лучших бомбардиров второго австрийского дивизиона.

Напомним, "Черноморец" после 18-ти туров украинской Премьер-лиги занимает седьмое место в турнирной таблице.

Свой первый матч после зимнего перерыва одесситы проведут 26 февраля против львовских "Карпат".

Ранее сообщалось, что пост главного тренера "Черноморца" может покинуть Александр Бабич.