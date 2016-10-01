"Черкасские Мавпы" подписали американского баскетболиста

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Американский талант начнет свою карьеру в чемпионате Украины.

Дэвис продолжит карьеру в Украине twitter.com

"Черкасские Мавпы" подписали контракт с американским форвардом Стэйси Дэвисом. Сделку подтвердило агентство AproK Sports Group.

21-летний нападающий, рост которого составляет 198 сантиметров, четыре года выступал в чемпионате NCAA за команду Университета Пеппердайна. В прошлом сезоне Дэвис в среднем набирал 15 очков, делая 9,1 подбора и 2 передачи за 34,1 минуты игры.

Также баскетболист выходил на минувший драфт НБА, но клубы сильнейшей лиги планеты его в итоге не выбрали. Таким образом, в чемпионате Украины Дэвис начнет свою профессиональную карьеру.

Стоит отметить, что чемпионат Украины стартовал 30 сентября. Всего команды проведут по 30 матчей в регулярном чемпионате - по 10 в рамках каждого круга.

Напомним, ранее состав южненского "Химика" усилил американский защитник Джейми Смит.