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Через месяц с "Днепра" могут снять 9 очков - СМИ

17 октября в 15:45

Днепровский клуб до сих пор не рассчитался с испанскими тренерами.

фк днепр
"Днепр" может стать аутсайдером УПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины может снять с "Днепра" 9 очков в Премьер-лиге из-за задолженностей перед бывшими тренерами клуба - ассистентами Хуанде Рамоса.

Как стало известно сайту "Футбол 24", КДК ФФУ дал "Днепру" 30 дней на погашение задолженности перед экс-сотрудниками клуба. В противном случае будет приниматься решение о снятии с "Днепра" очков.

Напомним, в мае "Днепр" уже получал отстрочку от КДК ФФУОбщая сумма долга перед испанскими специалистами составляет 900 000 евро.

Ранее по причине задолженности перед тренерами "Днепр" уже был наказан УЕФА - клуб на один сезон был лишен возможности играть в еврокубках и уступил свое место в Лиге Европы.

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После одиннадцати туров "Днепр" набрал в Премьер-лиге 10 очков и занимает девятое место.

По материалам: Football24.ua
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Тэги Днепр Рамос ФФУ Премьер-лига
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