Через месяц с "Днепра" могут снять 9 очков - СМИ

Днепровский клуб до сих пор не рассчитался с испанскими тренерами.

"Днепр" может стать аутсайдером УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины может снять с "Днепра" 9 очков в Премьер-лиге из-за задолженностей перед бывшими тренерами клуба - ассистентами Хуанде Рамоса.

Как стало известно сайту "Футбол 24", КДК ФФУ дал "Днепру" 30 дней на погашение задолженности перед экс-сотрудниками клуба. В противном случае будет приниматься решение о снятии с "Днепра" очков.

Напомним, в мае "Днепр" уже получал отстрочку от КДК ФФУ. Общая сумма долга перед испанскими специалистами составляет 900 000 евро.

Ранее по причине задолженности перед тренерами "Днепр" уже был наказан УЕФА - клуб на один сезон был лишен возможности играть в еврокубках и уступил свое место в Лиге Европы. Читайте также: Калинич требует от "Днепра" 340 тысяч евро

После одиннадцати туров "Днепр" набрал в Премьер-лиге 10 очков и занимает девятое место.