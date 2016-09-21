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Через два года Усик может перейти в супертяжелый вес

21 сентября в 10:58

Тренер украинца хочет, чтобы боксер сперва собрал все пояса в тяжелой весовой категории.

Усик
Башир уверен в своем подопечном
K2 Promotions
Главный тренер чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO Александра Усика Джеймс Али Башир рассказал о целях украинского боксера. Американский специалист заявил, что через два года Усик может перейти в супертяжелый вес.

"Я бы лично хотел в следующем бою встречи с британцем Тони Белью, чтобы отобрать у него титул WBC. Причем поехал бы за поясом даже на его территорию. Приостановиться и провести добровольную защиту пояса WBO? Такого желания однозначно нет. Конечно, мы можем организовать добровольную защиту. Но я бы этого не хотел: интересней биться с Белью в Великобритании.

Пока что мы хотим собрать все четыре самые престижные пояса в "крузервейте" - WBO, WBC, WBA и IBF. Когда эта задача будет выполнена, можно двигаться в супертяжелый дивизион. Уверен, что Усику это по плечу. Все, что для этого нужно, у него есть: боксерское мастерство, скорость, рефлексы и т. д. Он полностью готов!", - подчеркнул Башир.

"Есть ли у Усика недостатки? Всегда найдется то, что можно подправить. Это моя задача заботиться о том, как и что постоянно улучшать. В нужное время мы будем достигать то, к чему стремимся. На данном этапе Саша пребывает в хороших кондициях: с Гловацки он показал прекрасный бокс, уверенно прошел всю дистанцию в 12 раундов и, что самое главное, выиграл", - также отметил тренер.

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Напомним, 17 сентября Усик стал чемпионом мира, отобрав пояс по версии WBO у Кшиштофа Гловацки. Украинец одержал победу единогласным решением судей.

По материалам: Вести
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Тэги Усик бокс Башир Гловацки
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