Чемпионат Бельгии превосходит украинскую Премьер-лигу - Тотовицкий

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Полузащитник из "Шахтера" рассказал о своей адаптации в элите бельгийского футбола.

Тотовицкий является игроком основного состава "Кортрейка" football.ua

23-летний украинский футболистподчеркнул, что уже адаптировался к жизни в другой стране и сравнил чемпионат Бельгии с Премьер-лигой:

"Хочется верить, что период моей адаптации в бельгийском футболе подходит к концу. Благо я еще немного знаю английский язык, что помогает в общении с партнерами. Что касается игры "Кортрейка", то я бы ее охарактеризовал как контратакующую. Зачастую мы отдаем преимущество сопер­нику, а потом пытаемся поймать его. Думаю, у нас это неплохо получается, поскольку наша команда является одним из лидеров по количеству забитых мячей. Где использует меня наставник? Обычно на разных позициях. Слева, справа в полузащите, под нападающими, но больше все-таки на флангах".

"Относительно чемпионата Бельгии могу сказать, что местное первенство все-таки превосходит нашу Премьер-лигу. Здесь нет команд, которые заведомо сильнее остальных, а уровень середняков на порядок выше украинских. Вот и получается более жесткая конкуренция, третье и 10-е места разделяют всего восемь очков".

Андрей Тотовицкий был арендован бельгийским "Кортрейком" у донецкого "Шахтера", после чего провел за новую команду шесть поединков, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, в чемпионате Бельгии выступают еще два украинских полузащитника "Шахтера" - Сергей Болбат за "Локерен" и Руслан Малиновский, который защищает цвета "Генка".