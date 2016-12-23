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"Челси" продал полузащитника Оскара в Китай за рекордную сумму

23 декабря в 12:42

Лондонцы побили клубный трансферный рекорд.

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Оскар продолжит карьеру в Китае
twitter.com
Полузащитник "Челси" и сборной Бразилии Оскар продолжит карьеру в китайском клубе "Шанхай СИПГ". Сделку подтвердил официальный сайт английского клуба.

Сумма трансфера атакующего полузащитника составит 71 миллион евро, что станет рекордом в истории "Челси". Официально сделка состоится в день открытия зимнего трансферного окна - 1 января.

25-летний Оскар перешел в "Челси" из "Интернасьонала" летом 2012 года за 32 миллиона евро. Бразильский плеймейкер провел в составе лондонцев 122 матча в английской Премьер-лиге и отметился 21-м голом.

При этом после назначения на пост главного тренера команды Антонио Конте игрок потерял место в основном составе "Челси" и провел лишь девять поединков.

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Напомним, прошлой зимой донецкий "Шахтер" продал в китайский "Цзянсу Сунин" бразильца Алекса Тейшейру за 50 миллионов евро.

По материалам: chelseafc.com
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Тэги Тейшейра футбол Премьер-лига Оскар Челси трансфер
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