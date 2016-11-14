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Чехия выиграла пятый Кубок Федерации за последние шесть лет

14 ноября в 13:00

Чешские теннисистки остаются сильнейшими в командных выступлениях.

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Чехия защитила титул
twitter.com
Завершился финал женского комнадного турнира Кубка Федерации, в котором встречались сборные Чехии и Франции. Чешские теннисистки в упорной борьбе сумели завоевать титул с итоговым счетом 3:2.

Каролина Плишкова вывела Чехию вперед, после чего два очка в актив француженок принесла Каролин Гарсия, одержав две подряд победы. Сравнять счет в противостоянии чешкам удалось благодаря успешной игре Барборы Стрыцовой, а в решающем матче встречались дуэты - Кристина Младенович и Каролин Гарсия против Каролины Плишковой и Барборы Стрыцовой. Чешки сумели победить в двух сетах - 7:5, 7:5.

Стоит отметить, что Чехия выиграла уже пятый Кубок Федерации за последние шесть лет. Ранее чешские теннисистки выигрывали главный командный турнир женского тенниса в 2011, 2012, 2014 и 2015 годах. С учетом пяти успехов в финалах соревнований Чехословакии этот триумф стал уже десятым для Чехии в истории.

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Напомним, в апреле женская сборная Украины в рамках плей-офф Второй мировой группы Кубка Федерации разгромила Аргентину со счетом 4:0.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Кубок Федерации теннис Чехия Франция
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