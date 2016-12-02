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Целью Усика является объединение всех титулов дивизиона

2 декабря в 11:38

Украинский чемпион не намерен покидать первый тяжелый вес в ближайшее время.

Усик
Усик хочет встретиться с Беллью и Лебедевым
K2 Promotions
Чемпион мира по версии WBO Александр Усик (10-0, 9 КО) признался, что готов перейти в супертяжелый дивизион в том случае, если сможет захватить все пояса в первом тяжелом весе.

"Когда мне удастся объединить все чемпионские пояса в первом тяжелом весе, тогда я перейду в супертяжелый вес. Это профессиональный бокс, здесь все надо делать постепенно, шаг за шагом. В первом тяжелом весе есть несколько ребят, с которыми я бы очень хотел встретиться. В первую очередь, это Денис Лебедев и Тони Беллью. Я бы хотел провести бой с победителем боя Лебедев - Гассиев. Конечно, пока что это невозможно, но я бы очень этого хотел", - сказал Усик.

Стоит отметить, что Лебедев владеет поясами WBA и IBF, а Беллью - титулом WBC. При этом следующим соперником Усика станет южноафриканец Табисо Мчуну, а бой пройдет 17 декабря в США.

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Напомним, ранее поляк Кшиштоф Гловацки заявил, что хочет провести реванш и отобрать у Александра Усика пояс WBO.

По материалам: Sport Arena
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Тэги Усик Беллью Лебедев бокс бой
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