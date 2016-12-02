Целью Усика является объединение всех титулов дивизиона

Украинский чемпион не намерен покидать первый тяжелый вес в ближайшее время.
"Когда мне удастся объединить все чемпионские пояса в первом тяжелом весе, тогда я перейду в супертяжелый вес. Это профессиональный бокс, здесь все надо делать постепенно, шаг за шагом. В первом тяжелом весе есть несколько ребят, с которыми я бы очень хотел встретиться. В первую очередь, это Денис Лебедев и Тони Беллью. Я бы хотел провести бой с победителем боя Лебедев - Гассиев. Конечно, пока что это невозможно, но я бы очень этого хотел", - сказал Усик.
Стоит отметить, что Лебедев владеет поясами WBA и IBF, а Беллью - титулом WBC. При этом следующим соперником Усика станет южноафриканец Табисо Мчуну, а бой пройдет 17 декабря в США.
Напомним, ранее поляк Кшиштоф Гловацки заявил, что хочет провести реванш и отобрать у Александра Усика пояс WBO.Sport Arena