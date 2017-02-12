Бывший футболист сборной Украины продолжит карьеру в США

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Эдмар будет выступать на любительском уровне.

Эдмар будет играть на любительском уровне в США sport-xl.org

Бывший полузащитник сборной Украиныподписал контракт с американским клубом "Бока-Ратон". Об этом сообщает "Динамомания".

Бразилец с украинским паспортом будет играть на любительском уровне. Команда "Бока-Ратон" базируется в штате Флорида.

Напомним, 36-летний Эдмар переехал в Украину в 2003-м году, после чего выступал за "Таврию", "Металлист" и "Днепр". Также футболист в 2011-м году принял украинское гражданство и провел 15 мачей за национальную сборную, сумев забить один гол.

В сезоне 2015/16 игрок сыграл за "Днепр" в 16 матчах и отметился голом, после чего в межсезонье получил статус свободного агента и до сих пор находился без клуба.

Ранее сообщалось, что бывший игрок "Днепра" Сергей Политыло продолжит карьеру в Казахстане.