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Бывший футболист сборной Украины продолжит карьеру в США

12 февраля в 17:33

Эдмар будет выступать на любительском уровне.

Эдмар
Эдмар будет играть на любительском уровне в США
sport-xl.org
Бывший полузащитник сборной Украины Эдмар подписал контракт с американским клубом "Бока-Ратон". Об этом сообщает "Динамомания".

Бразилец с украинским паспортом будет играть на любительском уровне. Команда "Бока-Ратон" базируется в штате Флорида.

Напомним, 36-летний Эдмар переехал в Украину в 2003-м году, после чего выступал за "Таврию", "Металлист" и "Днепр". Также футболист в 2011-м году принял украинское гражданство и провел 15 мачей за национальную сборную, сумев забить один гол.

В сезоне 2015/16 игрок сыграл за "Днепр" в 16 матчах и отметился голом, после чего в межсезонье получил статус свободного агента и до сих пор находился без клуба.

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Ранее сообщалось, что бывший игрок "Днепра" Сергей Политыло продолжит карьеру в Казахстане.

По материалам: Динамомания
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Тэги США Эдмар футбол клуб сборная
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