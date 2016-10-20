Буяльский уверен, что "Динамо" выйдет из группы, Ярмоленко стыдно за плохую реализацию

Игроки киевского клуба прокомментировали поражение от "Бенфики".

Ярмоленко считает, что во втором тайме "Динамо" играло лучше ФК Динамо

Игроки киевского "Динамо" прокомментировали поражение в домашнем матче против "Бенфики" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Виталий Буяльский: "Наверное, если бы Андрей Ярмоленко забил, в матче был бы переломный момент. Но это не конец турнирных перспектив, мы выйдем из группы. Почему так мало болельщиков пришло на матч? Не знаю, это у них надо спросить".

Виторину Антунеш: "Мы начали хорошо матч, но потом я допустил ошибку, из-за которой мы пропустили. В том моменте я едва коснулся футболиста соперника. Мы сумели создать много моментов у ворот "Бенфики", но нам не удалось их реализовать".

Андрей Ярмоленко: "Начинать с 0:1 всегда тяжело. Тем не менее, свои моменты нужно реализовывать. В частности, я говорю сейчас о себе. У меня было два стопроцентных момента, которые нужно было реализовать. Лично мне очень стыдно, что я не cмог этого сделать. Во втором тайме мы играли уже по счету, старались отыграться, ведь играли перед своими болельщиками. Думаю, мы уже сумели приспособиться к сопернику и продемонстрировать лучшую игру, чем вы первом тайме. В первой половине встречи мы где-то не успевали за оппонентами. Мое мнение: нам нужно проводить как можно больше таких матчей, чтобы выходить на более качественный уровень".

Жуниор Мораес: "Мы допустили достаточно много ошибок. Нужно постараться их исправить... Мы все сделаем, чтобы победить в Лиссабоне. После сегодняшнего поражения у нас все еще есть шансы выйти из группы. Мы верим, что в Португалии сможем добиться хорошего результата. Если честно, то атмосфера в раздевалке не самая лучшая. "Динамо" - великий клуб, и мы не можем так проигрывать". Читайте также: В Лиге чемпионов еще ничего не потеряно - Ребров

Напомним, после трех матчей в Лиге чемпионов "Динамо" набрало 1 очко и занимает в своей группе последнее место.