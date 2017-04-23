Бурсак проиграл Рамиресу и не смог стать чемпионом мира

Украинский боксер оказался не готов к равной борьбе с обладателем пояса.
Бой состоялся в Карсоне, США, на арене "StubHub Centre", и завершился уверенным триумфом Рамиреса. Чемпион имел преимущество во всех аспектах и с каждым раундом у Бурсака было все меньше шансов выйти на ударную дистанцию.
Кроме того, украинец часто использовал "грязные" приемы, за что по ходу боя потерял два очка. В итоге все судьи единогласно отдали победу Рамиресу - 120:106.
Таким образом, Бурсак потерпел уже пятое поражение в профессиональной карьере, имея при этом 33 победы и 1 ничью.
Напомним, ранее сообщалось, что летом может состояться реванш Василия Ломаченко и Орландо Салидо.ZN.UA