Топ Новости
<
>

Бурсак проиграл Рамиресу и не смог стать чемпионом мира

23 апреля в 10:25

Украинский боксер оказался не готов к равной борьбе с обладателем пояса.

123
Бурсак не воспользовался шансом стать чемпионом мира
BoxingScene
Украинский претендент Максим Бурсак не сумел отобрать титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе у мексиканца Хильберто Рамиреса.

Бой состоялся в Карсоне, США, на арене "StubHub Centre", и завершился уверенным триумфом Рамиреса. Чемпион имел преимущество во всех аспектах и с каждым раундом у Бурсака было все меньше шансов выйти на ударную дистанцию.

Кроме того, украинец часто использовал "грязные" приемы, за что по ходу боя потерял два очка. В итоге все судьи единогласно отдали победу Рамиресу - 120:106.

Таким образом, Бурсак потерпел уже пятое поражение в профессиональной карьере, имея при этом 33 победы и 1 ничью.

Читайте также: Бурсак и Рамирес провели "битву взглядов"

Напомним, ранее сообщалось, что летом может состояться реванш Василия Ломаченко и Орландо Салидо.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Бурсак бокс Рамирес
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.76
EUR 28.75
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...