Бурсак проиграл Рамиресу и не смог стать чемпионом мира

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Украинский боксер оказался не готов к равной борьбе с обладателем пояса.

Бурсак не воспользовался шансом стать чемпионом мира BoxingScene

Украинский претендентне сумел отобрать титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе у мексиканца Хильберто Рамиреса.

Бой состоялся в Карсоне, США, на арене "StubHub Centre", и завершился уверенным триумфом Рамиреса. Чемпион имел преимущество во всех аспектах и с каждым раундом у Бурсака было все меньше шансов выйти на ударную дистанцию.

Кроме того, украинец часто использовал "грязные" приемы, за что по ходу боя потерял два очка. В итоге все судьи единогласно отдали победу Рамиресу - 120:106.

Таким образом, Бурсак потерпел уже пятое поражение в профессиональной карьере, имея при этом 33 победы и 1 ничью.

Напомним, ранее сообщалось, что летом может состояться реванш Василия Ломаченко и Орландо Салидо.