Бурсак и Рамирес провели "битву взглядов"

Бой за чемпионский пояс пройдет в ночь с субботы на воскресенье в США.

Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье K2 Promotions

В ночь с субботы на воскресенье в Карсоне, США, на арене "StubHub Centre" украинский боксер среднего веса(33-4-1, 15 КО) сразится за титул чемпиона мира по версии WBO против обладателя пояса мексиканца Хильберто Рамиреса (34-0-0, КО).

Накануне боя оппоненты впервые встретились на пресс-конференции, где провели "битву взглядов".

"Хочу поблагодарить промоутерскую компанию Top Rank за предоставленную мне возможность боксировать за титул чемпиона мира, а также компанию K2 Promotions и Александра Красюка.

Я очень усердно готовился к поединку, я в хорошей форме и сделаю все возможное, чтобы стать чемпионом мира. Увидимся в субботу", - сказал Бурсак.

Напомним, что 13 апреля украинский боксер прибыл в Лос-Анджелес, чтобы продолжить подготовку к бою с Рамиресом, который состоится уже 22 апреля в Калифорнии.

Свой крайний поединок Бурсак провел против Руслана Щелева (13-7-0, 7 КО) в киевском "Дворце спорта" 23 апреля прошлого года, победив единогласным решением судей. Рамирес отобрал чемпионский пояс у Артура Абрахама 9 апреля прошлого года, одолев соперника по судейским запискам.

Ранее Бурсак сообщил, что находится на завершающей стадии подготовки к бою против Рамиреса.