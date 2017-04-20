Бурсак и Рамирес провели "битву взглядов"

Бой за чемпионский пояс пройдет в ночь с субботы на воскресенье в США.
Накануне боя оппоненты впервые встретились на пресс-конференции, где провели "битву взглядов".
"Хочу поблагодарить промоутерскую компанию Top Rank за предоставленную мне возможность боксировать за титул чемпиона мира, а также компанию K2 Promotions и Александра Красюка.
Я очень усердно готовился к поединку, я в хорошей форме и сделаю все возможное, чтобы стать чемпионом мира. Увидимся в субботу", - сказал Бурсак.
Напомним, что 13 апреля украинский боксер прибыл в Лос-Анджелес, чтобы продолжить подготовку к бою с Рамиресом, который состоится уже 22 апреля в Калифорнии.
Свой крайний поединок Бурсак провел против Руслана Щелева (13-7-0, 7 КО) в киевском "Дворце спорта" 23 апреля прошлого года, победив единогласным решением судей. Рамирес отобрал чемпионский пояс у Артура Абрахама 9 апреля прошлого года, одолев соперника по судейским запискам.
Ранее Бурсак сообщил, что находится на завершающей стадии подготовки к бою против Рамиреса.XSport.ua