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Бурсак и Рамирес провели "битву взглядов"

20 апреля в 19:45

Бой за чемпионский пояс пройдет в ночь с субботы на воскресенье в США.

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Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье
K2 Promotions
В ночь с субботы на воскресенье в Карсоне, США, на арене "StubHub Centre" украинский боксер среднего веса Макс Бурсак (33-4-1, 15 КО) сразится за титул чемпиона мира по версии WBO против обладателя пояса мексиканца Хильберто Рамиреса (34-0-0, КО).

Накануне боя оппоненты впервые встретились на пресс-конференции, где провели "битву взглядов".

"Хочу поблагодарить промоутерскую компанию Top Rank за предоставленную мне возможность боксировать за титул чемпиона мира, а также компанию K2 Promotions и Александра Красюка.

Я очень усердно готовился к поединку, я в хорошей форме и сделаю все возможное, чтобы стать чемпионом мира. Увидимся в субботу", - сказал Бурсак.

Напомним, что 13 апреля украинский боксер прибыл в Лос-Анджелес, чтобы продолжить подготовку к бою с Рамиресом, который состоится уже 22 апреля в Калифорнии.

Свой крайний поединок Бурсак провел против Руслана Щелева (13-7-0, 7 КО) в киевском "Дворце спорта" 23 апреля прошлого года, победив единогласным решением судей. Рамирес отобрал чемпионский пояс у Артура Абрахама 9 апреля прошлого года, одолев соперника по судейским запискам.

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Ранее Бурсак сообщил, что находится на завершающей стадии подготовки к бою против Рамиреса.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Бурсак бокс бой Рамирес
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