Букмекеры считают Роналду фаворитом в борьбе за "Золотой мяч"

В тройку главных претендентов также входят Месси и Гризманн.

Роналду может получить еще один "Золотой мяч" twitter.com/UEFAEURO

Букмекеры считают игрока "Реала" и сборной Португалии Криштиано Роналду главным фаворитом на "Золотой мяч" по итогам 2016 года.

Коэффициент на то, что "Золотой мяч" достанется Роналду, который выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов, а со сборной Португалии - Евро-2016, равен 1,18. Также в пятерку главных претендентов вошли Лео Месси, Антуан Гризманн, Луис Суарес и Гарет Бэйл.

Топ-5 фаворитов на "Золотой мяч"

1. Криштиано Роналду ("Реал", Португалия) - 1,18

2. Лео Месси ("Барселона", Аргентина) - 6,00

3. Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция) - 7,00

4. Луис Суарес ("Барселона", Уругвай) - 8,00

5. Гарет Бэйл ("Реал", Уэльс) - 26,00

Сразу за первой пятеркой идут Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Франция") и Неймар ("Барселона", Бразилия), на которых можно поставить с коэффициентом 34,00.

Напомним, на награду, которую будет вручать France Football, претендуют 30 футболистов.