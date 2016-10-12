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Буффон стал обладателем премии Golden Foot

12 октября в 17:46

Итальянский голкипер стал первым вратарем, который выиграл эту награду.

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Буффон опередил Роналду и Месси
juventus.com
Джанлуиджи Буффон стал обладателем премии Golden Foot, которая ежегодно вручается футболистам старше 28 лет за высокие достижения в спорте. Обладатели награды оставляют отпечатки своих ног на Аллее чемпионов в Монако.

38-летний голкипер в борьбе за награду в этом году опередил Криштиано Роналду, Лео Месси, Андреа Пирло, Уэйна Руни и Тиаго Силву. Буффон стал первым вратарем, который выиграл Golden Foot.

В предыдущем сезоне Буффон вместе с "Ювентусом" выиграл чемпионат и Кубок Италии, а со сборной Италии дошел до четвертьфинала Евро-2016.

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Добавим, что в 2005 году обладателем премии становился Андрей Шевченко. В прошлом году награда досталась Самуэлю Это'О.

По материалам: football-italia.net
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Тэги Буффон вратарь Ювентус Роналду Месси
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