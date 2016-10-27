Будковский сделал дубль в Кубке России

Украинский нападающий помог "Анжи" разгромить "Зенит" Луческу.

Будковский отличился во втором тайме fc-anji.ru Филипп Будковский отличился дублем в матче 1/8 финала Кубка России против "Зенита". Украинский форвард помог команде пройти в следующий этап.

Будковский вышел на поле в основном составе своей команды и забил два гола - сперва на 62-й минуте он замкнул передачу с правого фланга, а на 69-й воспользовался ошибкой "Зенита", обыграл вратаря и отправил мяч в сетку.

"Анжи" в итоге разгромил команду Мирчи Луческу со счетом 4:0.

Голы Будковского

Отметим, что Будковский в нынешнем сезоне провел за "Анжи" 13 матчей, в которых забил 3 гола.