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Будковский сделал дубль в Кубке России

27 октября в 20:30

Украинский нападающий помог "Анжи" разгромить "Зенит" Луческу.

Филипп Будковский
Будковский отличился во втором тайме
fc-anji.ru
Филипп Будковский отличился дублем в матче 1/8 финала Кубка России против "Зенита". Украинский форвард помог команде пройти в следующий этап.

Будковский вышел на поле в основном составе своей команды и забил два гола - сперва на 62-й минуте он замкнул передачу с правого фланга, а на 69-й воспользовался ошибкой "Зенита", обыграл вратаря и отправил мяч в сетку.

"Анжи" в итоге разгромил команду Мирчи Луческу со счетом 4:0.

Голы Будковского

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Отметим, что Будковский в нынешнем сезоне провел за "Анжи" 13 матчей, в которых забил 3 гола.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Будковский Анжи Зенит Луческу
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