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Будковский сделал дубль в чемпионате России

2 декабря в 21:01

Украинский нападающий помог "Анжи" переиграть пермский "Амкар".

 

Филипп Будковский
На счету Будковского уже 5 мячей в составе "Анжи"
ФК "Анжи"
Филипп Будковский отличился дублем в матче 15-го тура российской Премьер-лиги с "Амкаром".

Украинец вышел на замену на 37-й минуте, заменив травмированного Габриэля Обертана, и спустя шесть минут замкнул головой подачу Лоренцо Эбисилио с левого фланга. В середине второго тайма Филипп смог забил еще раз. "Анжи" в итоге переиграл пермский "Амкар" со счетом 3:1.

Напомним, что Будковский летом перешел в "Анжи" на правах аренды. Срок арендного соглашения составляет 1 год.

У махачкалинского клуба есть приоритетное право выкупа контракта футболиста, действующее на период аренды.

Отметим, что права на Будковского принадлежат донецкому "Шахтеру".

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Будковский в нынешнем сезоне провел за "Анжи" 17 матчей, в которых забил пять мячей.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Будковский Анжи футбол
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