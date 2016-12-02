Будковский сделал дубль в чемпионате России

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Украинский нападающий помог "Анжи" переиграть пермский "Амкар".

На счету Будковского уже 5 мячей в составе "Анжи" ФК "Анжи"

отличился дублем в матче 15-го тура российской Премьер-лиги с "Амкаром".

Украинец вышел на замену на 37-й минуте, заменив травмированного Габриэля Обертана, и спустя шесть минут замкнул головой подачу Лоренцо Эбисилио с левого фланга. В середине второго тайма Филипп смог забил еще раз. "Анжи" в итоге переиграл пермский "Амкар" со счетом 3:1.

Напомним, что Будковский летом перешел в "Анжи" на правах аренды. Срок арендного соглашения составляет 1 год.

У махачкалинского клуба есть приоритетное право выкупа контракта футболиста, действующее на период аренды.

Отметим, что права на Будковского принадлежат донецкому "Шахтеру".

Будковский в нынешнем сезоне провел за "Анжи" 17 матчей, в которых забил пять мячей.