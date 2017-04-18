"Будивельник" стал вторым финалистом баскетбольной Суперлиги

В решающем поединке киевская команда сыграет с "Химиком".

"Будивельник" легко разобрался с "Черкасскими Мавпами" БК Будивельник

Киевский "Будивельник" одержал третью победу подряд в, одолев "Черкасские Мавпы".

Киевляне поспорят за титул с "Химиком", для которого это уже четвертый подряд выход в финальную серию.

"Черкасские Мавпы" - "Будивельник" - 84:90 (16:17, 20:23, 18:26, 30:24) (счет в серии - 0:3)

"Черкасские Мавпы": Бояркин (14 + 7 передач), Кольченко (4 + 7 передач), Кальниченко (10 + 10 подборов), Чумаков (11), Ившин (15 + 2 блок-шота).

"Будивельник": Филдз (12 + 6 подборов), Дугат (16 + 4 потери), Крутоус (17 + 3 перехвата), Анисимов (14 + 6 подборов), Отверченко (17).

Ранее стало известно, что ФБУ намерена сократить количество участников Суперлиги до восьми команд.