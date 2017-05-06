"Будивельник" стал чемпионом баскетбольной Суперлиги

Определился новый чемпион в украинском баскетболе.
Киевский клуб с первых минут отчетного поединка захватил инициативу в матче, так и не дав "Химику" шанса приблизиться к себе.
Таким образом, счет в серии стал 3:1, а "Будивельник" оформил десятое чемпионство баскетбольной Суперлиги. В последний раз киевлянам это удавалось в 2014 году
Стоит отметить, что по ходу финальной серии "Химик" вел со счетом 1:0, но три подряд победы "Будивельника" перевернули исход противостояния.
"Химик" – "Будивельник"- 81:89 (9:17, 18:26, 21:27, 33:19)
"Химик": Смит (23 + 4 подбора + 6 передач), Лав (8 + 4 подбора), Конев (10 + 4 подбора), Антипов (11), Рябчук (0 + 4 подбора), Беликов (9), Прокопенко (0), Петров (8 + 4 передачи), Павлов (7), Ковалев (0), Сидоров (3)
"Будивельник": Отверченко (12), Дугат (19 + 5 подборов), Крутоус (4 + 5 передач), Анисимов (6 + 4 подбора), Стефенс (21 + 5 подборов), Горбенко (0), Завадский (6), Филдс (12 + 7 передач), Дроздов (9)
Счет в серии - 1:3
Ранее сообщалось, что ФБУ намерена сократить количество участников Суперлиги до восьми команд.ZN.UA