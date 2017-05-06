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"Будивельник" стал чемпионом баскетбольной Суперлиги

6 мая в 16:10

Определился новый чемпион в украинском баскетболе.

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"Будивельник" оформил десятое чемпионство баскетбольной Суперлиги
ФБУ
Сегодня, 6 мая, состоялся четвертый матч финальной серии баскетбольной Суперлиги, в котором киевский "Будивельник" на выезде обыграл "Химик" и стал чемпионом Украины.

Киевский клуб с первых минут отчетного поединка захватил инициативу в матче, так и не дав "Химику" шанса приблизиться к себе.

Таким образом, счет в серии стал 3:1, а "Будивельник" оформил десятое чемпионство баскетбольной Суперлиги. В последний раз киевлянам это удавалось в 2014 году

Стоит отметить, что по ходу финальной серии "Химик" вел со счетом 1:0, но три подряд победы "Будивельника" перевернули исход противостояния.

"Химик" – "Будивельник"-  81:89 (9:17, 18:26, 21:27, 33:19)

"Химик": Смит (23 + 4 подбора + 6 передач), Лав (8 + 4 подбора), Конев (10 + 4 подбора), Антипов (11), Рябчук (0 + 4 подбора), Беликов (9), Прокопенко (0), Петров (8 + 4 передачи), Павлов (7), Ковалев (0), Сидоров (3)

"Будивельник": Отверченко (12), Дугат (19 + 5 подборов), Крутоус (4 + 5 передач), Анисимов (6 + 4 подбора), Стефенс (21 + 5 подборов), Горбенко (0), Завадский (6), Филдс (12 + 7 передач), Дроздов (9)

Счет в серии - 1:3

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Ранее сообщалось, что ФБУ намерена сократить количество участников Суперлиги до восьми команд.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Будивельник Химик Суперлига баскетбол
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