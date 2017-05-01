"Будивельник" сравнял счет в финальной серии Суперлиги

Киевляне со второй попытки обыграли южненский "Химик" дома.

"Будивельник" обыграл "Химик" на домашней арене ФБУ

Сегодня, 1 мая, состоялся второй матч, в рамках которой борьбу за титул ведут "Будивельник" и "Химик".

Решающей стала заключительная четверть, в котой киевляне сумели набрать на 12 очков больше cоперника и переломить ход встречи. Теперь противостояние переедет в Южный, где команды встретятся уже 4 мая.

"Будивельник" - "Химик" - 71:64 (17:17, 20:17, 8:16, 26:14)

"Будивельник": Дугат (12 + 6 передач), Отверченко (16), Крутоус (5), Стефенс (12 + 6 подборов), Анисимов (17 + 9 подборов + 5 передач), Филдс (9 + 6 передач).

"Химик": Смит (17 + 5 передач), Конев (8 + 10 подборов + 4 передачи), Павлов (4), Лав (13 + 4 подбора), Петров (15 + 8 подборов), Антипов (4), Рябчук (3).

Счет в серии - 1:1.

Ранее сообщалось, что ФБУ намерена сократить количество участников Суперлиги до восьми команд.