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"Будивельник" обыграл "Химик" и вышел вперед в финальной серии Суперлиги

4 мая в 20:54

Киевляне одержали победу на выезде.

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"Будивельник" находится в шаге от титула
БК Будивельник
Сегодня, 4 мая, состоялся третий матч финальной серии баскетбольной Суперлиги, в рамках которой борьбу за титул ведут "Химик" и "Будивельник".

Уже в первой четверти "Будивельник" сумел оторваться от соперника, однако в третьем отрезке поединка хозяева паркета не только отыгрались, но и вышли вперед. Все решила концовка встречи, когда у "Химика" ничего не получалось в атаке, тогда как киевляне совершили несколько точных бросков.

Теперь для завоевания титула "Буливельнику" нужна всего одна победа.

"Химик" - "Будивельник" - 67:74 (15:26, 23:23, 21:9, 8:16)

"Химик": Смит (26 + 5 подборов + 8 потерь), Сидоров (0), Конев (13 + 6 подборов), Павлов (0 + 5 подборов), Петров (5 + 11 подборов), Лав (9), Рябчук (8), Антипов (4), Беликов (2).

"Будивельник": Дугат (9 + 3 перехвата), Отверченко (8), Крутоус (0), Стефенс (25 + 6 подборов), Анисимов (11 + 3 перехвата), Филдз (13), Завадский (5 + 5 подборов), Дроздов (3), Горбенко (0), Зотов (0).

Счет в серии - 1:2.

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Ранее сообщалось, что ФБУ намерена сократить количество участников Суперлиги до восьми команд.

По материалам: ZN.UA
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Тэги баскетбол ФБУ Будивельник Химик
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