Британский боксер скончался после поражения нокаутом

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Майк Тоуэлл не выдержал последствий ударов соперника.

Тоуэлл скончался в больнице Daily Mail Online

Боксер из Шотландии Майк Тоуэлл, выступавший в полусреднем весе, скончался в больнице после очередного боя. Об этом сообщает BBC.

Тоуэлл вышел на ринг 29 сентября против Дэйла Эванса, который одержал победу нокаутом. В итоге потерпевшему поражение бойцу стало плохо - его доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти спортсмена не удалось. Тоуэлл так и не пришел в себя.

25-летний Майк Тоуэлл провел на профессиональном ринге 13 поединков, одержав 11 побед при 1 ничье и 1 поражении.

Напомним, в сентябре прошлого года австралийский боксер Дэвид Браун-младший умер от черепно-мозговой травмы, которую он получил в поединке с филиппинцем Карло Магали. Врачи три дня безуспешно боролись за его жизнь.

В декабре 2011 года российский боксер полутяжелого веса Роман Симаков умер после нокаута, когда впал в кому.