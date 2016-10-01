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Британский боксер скончался после поражения нокаутом

1 октября в 13:00

Майк Тоуэлл не выдержал последствий ударов соперника.

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Тоуэлл скончался в больнице
Daily Mail Online
Боксер из Шотландии Майк Тоуэлл, выступавший в полусреднем весе, скончался в больнице после очередного боя. Об этом сообщает BBC.

Тоуэлл вышел на ринг 29 сентября против Дэйла Эванса, который одержал победу нокаутом. В итоге потерпевшему поражение бойцу стало плохо - его доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти спортсмена не удалось. Тоуэлл так и не пришел в себя.

25-летний Майк Тоуэлл провел на профессиональном ринге 13 поединков, одержав 11 побед при 1 ничье и 1 поражении.

Напомним, в сентябре прошлого года австралийский боксер Дэвид Браун-младший умер от черепно-мозговой травмы, которую он получил в поединке с филиппинцем Карло Магали. Врачи три дня безуспешно боролись за его жизнь.

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В декабре 2011 года российский боксер полутяжелого веса Роман Симаков умер после нокаута, когда впал в кому.

По материалам: BBC
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Тэги бокс Тоуэлл ринг
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