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Бразильский футболист устроил масштабную потасовку на поле

27 апреля в 21:33

Ситуация вышла из-под контроля во время встречи "Палмейраса" и "Пеньяроля".

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Фелипе Мело спровоцировал реакцию игроков "Пеньяроля"
twitter.com/FOXSports
В рамках Кубка Либертадорес встречались бразильский "Палмейрас" и уругвайский "Пеньяроль" (3:2), а завершилось все масштабной потасовкой.

Главным фигурантом разборок стал известный бразильский футболист Фелипе Мело, который сначала уходил от игроков "Пеньяроля", после чего нанес одному из них несколько ударов. В итоге Мело бегом отправился в подтрибунные помещения, а за ним тем временем следовали игроки обеих команд.

Стоит отметить, что 33-летний Мело почти всю свою карьеру провел в Европе, выступая за "Мальорку", "Расинг", "Альмерию", "Фиорентину", "Ювентус", "Галатасарай" и "Интер". На родину полузащитник вернулся только в этом году.

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Ранее сообщалось, что во время матча чемпионата Аргентины погиб болельщик.

По материалам: ZN.UA
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Тэги футбол Палмейрас Пеньяроль
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