Бразильские клубы предложили разрешить "Шапекоэнсе" три года не вылетать из элитного дивизиона

Футбольные клубы Бразилии написали петицию, в которой просят предоставить "Шапекоэнсе" игроков и турнирные льготы.
Также клубы готовы предоставить "Шапекоэнсе" футболистов на правах бесплатной аренды. Под петицией уже подписались "Коринтианс", "Палмейрас", "Коритиба", "Сантос", "Португеза" и "Сан-Паулу"
Региональный лайнер British Aerospace 146 следовал рейсом LMI2933 из Боливии в колумбийский Медельин. В 6:00 утра 29 ноября по московскому времени экипаж доложил диспетчеру о неполадках в электрооборудовании.
Самолет разбился в районе города Ла-Уньон в колумбийском департаменте Антьокия. На борту находился почти полный состав "Шапекоэнсе", который летел на финал южноамериканского кубка.
По уточненным данным, в авиакатастрофе в Колумбии, где разбился самолет с бразильской футбольной командой "Шапекоэнсе", погиб 71 человек.
Финал футбольного Кубка Южной Америки перенесен из-за авиакатастрофы в Колумбии. Игра была запланирована на среду в колумбийском городе Медельин, где "Шапекоэнсе" должна была играть с колумбийским "Атлетико Насьональ".Globo