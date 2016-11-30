Бразильские клубы предложили разрешить "Шапекоэнсе" три года не вылетать из элитного дивизиона

Футбольные клубы Бразилии написали петицию, в которой просят предоставить "Шапекоэнсе" игроков и турнирные льготы.

Под петицией подписались "Коринтианс", "Палмейрас", "Коритиба", "Сантос", "Португеза" и "Сан-Паулу" ФК Шахтер

Ведущие клубы Бразилии просят Конфедерацию футбола страны сделать невозможным вылетиз Серии А на протяжении ближайших трех сезонов.

Также клубы готовы предоставить "Шапекоэнсе" футболистов на правах бесплатной аренды. Под петицией уже подписались "Коринтианс", "Палмейрас", "Коритиба", "Сантос", "Португеза" и "Сан-Паулу"

Региональный лайнер British Aerospace 146 следовал рейсом LMI2933 из Боливии в колумбийский Медельин. В 6:00 утра 29 ноября по московскому времени экипаж доложил диспетчеру о неполадках в электрооборудовании.

Самолет разбился в районе города Ла-Уньон в колумбийском департаменте Антьокия. На борту находился почти полный состав "Шапекоэнсе", который летел на финал южноамериканского кубка.

По уточненным данным, в авиакатастрофе в Колумбии, где разбился самолет с бразильской футбольной командой "Шапекоэнсе", погиб 71 человек.

Финал футбольного Кубка Южной Америки перенесен из-за авиакатастрофы в Колумбии. Игра была запланирована на среду в колумбийском городе Медельин, где "Шапекоэнсе" должна была играть с колумбийским "Атлетико Насьональ".