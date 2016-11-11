Бразилия разгромила Аргентину в отборе на чемпионат мира

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Неймар и компания отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Бразильцы выиграли со счетом 3:0 cbf.com.br

Сборная Бразилии разгромила сборную Аргентины в матче южноамериканской квалификации на чемпионат мира.

Встреча, которая проходила в бразильском Белу-Оризонти, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. В составе победителей голы забили Коутиньо (24-я минута), Неймар (45) и Паулиньо (59).

После этого матча Бразилия, набрав 24 очка, продолжает возглавлять отборочную группу. В то же время Аргентина с 16 очками занимает только пятое место, пропустив вперед Уругвай, Колумбию и Эквадор.

Напомним, на чемпионат мира от Южной Америки отправятся четыре сборные, которые займут в отборе первые места. А пятая команда квалификации будет бороться за путевку на ЧМ в стыковых матчах со сборной другого континента.

"Мы продолжаем падение, но судьба путевки все еще зависит от нас, и мы можем исправить ситуацию", - сказал Лео Мессипосле игры. Читайте также: Футбольная сборная Бразилии завоевала "золото" Олимпиады

Напомним, победителем Кубка Америки в этом году стала сборная Чили.