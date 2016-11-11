Бразилия разгромила Аргентину в отборе на чемпионат мира

Неймар и компания отправили в ворота соперника три безответных мяча.
Встреча, которая проходила в бразильском Белу-Оризонти, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. В составе победителей голы забили Коутиньо (24-я минута), Неймар (45) и Паулиньо (59).
После этого матча Бразилия, набрав 24 очка, продолжает возглавлять отборочную группу. В то же время Аргентина с 16 очками занимает только пятое место, пропустив вперед Уругвай, Колумбию и Эквадор.
Напомним, на чемпионат мира от Южной Америки отправятся четыре сборные, которые займут в отборе первые места. А пятая команда квалификации будет бороться за путевку на ЧМ в стыковых матчах со сборной другого континента.
"Мы продолжаем падение, но судьба путевки все еще зависит от нас, и мы можем исправить ситуацию", - сказал Лео Мессипосле игры.
Напомним, победителем Кубка Америки в этом году стала сборная Чили.ZN.UA