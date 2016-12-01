Бойко дебютировал за "Малагу", Тотовицкий принес победу "Кортрейку"

Украинские футболисты провели очередные матчи в европейских чемпионатах.

Бойко пропустил два мяча за "Малагу" в дебютном матче Marca

Вратарь сборной Украины, права на которого принадлежат турецкому "Бешикташу", провел первый матч за испанскую "Малагу", сыграв в Кубке Короля против "Кордовы", по итогам которого пропустил два мяча.

Кипер провел поединок на среднем уровне, совершил несколько сэйвов, но пропустил два гола - на 71-й минуте украинцу забил Родри, а ближе к концу встречи Борха Домингес снова огорчил "Малагу" и установил окончательный счет - 2:0. Стоит отметить, что Бойко находится в "Малаге" с августа, но до сих пор не получал возможности выйти на поле.

Украинец Андрей Тотовицкий успешно провел матч за "Кортрейк" в 1/8 финала Кубка Бельгии против "Мускрона". 23-летний полузащитник вышел на поле в стартовом составе, а на 79-й минуте забил единственный гол, который вывел команду в 1/4 финала турнира. В текущем сезоне на счету украинца, права на которого принадлежат "Шахтеру", уже 8 матчей и 3 гола за "Кортрейк" во всех турнирах.

Стоит отметить еще одно выступление украинца в Европе. Илья Брюхов дебютировал в составе итальянского "Кальяри" в матче с "Сампдорией" (0:3) в рамках 1/16 Кубка Италии. Уроженец Донецка был заменен на 78-й минуте, когда сардинийцы уже уступали со счетом 0:2.

18-летний Брюхов является центральным полузащитником, но также способен закрыть и позицию центрального защитника. Он перебрался в "Кальяри" две недели назад а до этого выступал за юношеские команды "Шахтера", "Олимпика" и "Кремня".