Боя Кличко и Джошуа хочет весь мир - Форман

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Бывший чемпион мира Джордж Форман уверен, что украинец остается угрозой в супертяжелом дивизионе.

Форман поддержал бой Кличко и Джошуа Sky Sports

Легендарный боксер тяжелой весовой категории Джордж Форман поддержал идею проведения поединка украинцаи британца Энтони Джошуа, владеющего поясом чемпиона мира по версии IBF.

По словам Формана, 40-летний Кличко может представлять угрозу для более молодого соперника даже не в лучшей своей форме.

"Думаю, что этот поединок может стать одним из лучших за долгое время. На ринг выйдут опыт и молодость, ум и агрессия. Кличко является классным боксером, у которого есть главное оружие - левый джеб. Если у тебя есть джеб, то ты в любом случае будешь демонстрировать высочайший уровень, даже в том случае, если лучшие дни уже позади. Разумеется, весь мир хочет увидеть бой Кличко и Джошуа - об этом будут писать абсолютно все", - сказал 67-летний Форман.

"В супертяжелом весе появились яркие боксеры, которые способны начать новую эру. Уайлдер и Джошуа - настоящие феномены на фоне остальных".

Напомним, Владимир Кличко получил травму, из-за которой не сможет выйти на ринг 10 декабря, как планировалось ранее. Бой между украинцем и чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа может состояться уже весной 2017 года.