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Бой Усика состоится 17 декабря, соперник найден - промоутер

1 ноября в 20:10

При этом польские тяжеловесы не захотели встречаться с украинцем.

Усик
Усика ждет дебют в США
polsatsport.pl
Команда чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика (10-0, 9 КО) уладила все детали следующего боя, который состоится 17 декабря в Инглвуде, Калифорния. При этом вечер бокса будет показан на телеканале HBO.

Ранее сообщалось, что представители Усика ведут переговоры с двумя поляками - Кшиштофом Влодарчиком и Матеушем Мастернаком, но генеральный директор K2 Promotion Ukraine Александр Красюк отметил, что соперником украинца будет другой боксер.

"Мы договорились с HBO - бой Усика состоится 17 декабря. Канал покажет бой Александра вместе с встречей Бернарда Хопкинса и Джо Смита-младшего. Вечер бокса пройдет в Инглвуде - в Калифорнии. Сейчас Саша проходит акклиматизацию в США, привыкает к разнице во времени. Мы достигли соглашения с противником, но еще не подписали контракт. Скажу, что это не Мастернак, о котором писали раньше. Правда, что я делал ему предложение, как Влодарчику. Но ни первый, ни второй предложение не приняли", - сказал Красюк.

"Саша в Штатах пока всего несколько дней - успел повидаться с Ломаченко, Гвоздиком, Ковалевым. Думаю, к концу недели к нему присоединится Джеймс Али Башир - и полным ходом начнется тренировочный процесс".

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Напомним, ранее в СМИ также сообщалось о том, что следующим соперником Усика может стать непобедимый американец Майкл Хантер-младший (12-0, 8 КО).

По материалам: Комсомольская правда в Украине
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Тэги Усик бокс WBO
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