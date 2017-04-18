Бой с Джошуа не станет последним для Кличко - менеджер

Украинский ветеран не планирует завершать выступления в обозримом будущем.

Владимир Кличко находится в хорошей форме, несмотря на возраст Братство Кличко

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе(64-4, 54 КО) не повесит перчатки на гвоздь после встречи с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО). Об этом заявил менеджер украинца Бернд Бенте.

"Если боксеру 41 год, то нельзя ждать, что он будет выходить на ринг еще 10 лет. Но Владимир всегда говорил, что Хопкинс - один из его кумиров. Все знают, как долго боксировал Бернард (до 51 года - прим.)", - цитирует Бенте Sport Arena со ссылкой на Sky Sports.

"Не знаю, будет ли Владимир проводить бои в 50 лет, но можно сказать наверняка одно: он не рассматривает поединок с Джошуа в качестве прощального. В последние годы мы не обсуждали завершение карьеры. Сначала надо провести бой, а потом принимать какие-то решения и строить планы. Сейчас Владимир находится в фантастической форме, он силен физически и морально, поэтому с нетерпением ждет битвы".

Поединок Кличко - Джошуа пройдет в Лондоне на "Уэмбли" 29 апреля. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а также титул WBA Super.

Ранее сообщалось, что Джошуа заработает за бой с Кличко 12 миллионов евро.