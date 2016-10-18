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Бой Кличко и Джошуа находится под угрозой срыва

18 октября в 21:05

Команды боксеров не могут окончательно договориться о деталях поединка.

Владимир Кличко
Кличко может понадобиться новый соперник
facebook.com/KlitschkoOfficial
Владимир Кличко и чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа могут не выйти на ринг друг против друга 10 декабря, как планировалось изначально. Об этом сообщил промоутер британца Эдди Херн.

Причиной срыва боя может стать желание команды украинца боксировать не только за титул IBF, но и за вакантное звание чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Соответствующий запрос уже направлен в организацию.

"Договоренность есть, но мы ожидаем санкционирования со стороны WBA. Обе команды обратились в организацию с просьбой санкционировать бой, но Владимир хочет, чтобы на кону еще стоял титул WBA, поэтому, пока это не подтвердится, мы не можем двигаться вперед. Ждем новостей в ближайшие дни, но пока я думаю, что обе стороны будут искать альтернативные варианты на 10 декабря", - сказал Херн в комментарии Sky Sports.

Данную информацию из собственных источников также подтвердил журналист ESPN Дан Рафаэль.

Напомним, ранее Эдди Херн заявил, что боксеры договорились о проведении боя, но контракт на бой еще не подписан.

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29 октября Кличко должен был провести бой против Тайсона Фьюри, но из-за психологических проблем британского боксера реванш был отменен. Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение реванша, а позже оставил свои пояса вакантными.

По материалам: Sky Sports , Tribuna.com , ESPN ,
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Тэги Кличко Джошуа бокс бой Херн
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