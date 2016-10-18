Бой Кличко и Джошуа находится под угрозой срыва

Команды боксеров не могут окончательно договориться о деталях поединка.
Причиной срыва боя может стать желание команды украинца боксировать не только за титул IBF, но и за вакантное звание чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Соответствующий запрос уже направлен в организацию.
"Договоренность есть, но мы ожидаем санкционирования со стороны WBA. Обе команды обратились в организацию с просьбой санкционировать бой, но Владимир хочет, чтобы на кону еще стоял титул WBA, поэтому, пока это не подтвердится, мы не можем двигаться вперед. Ждем новостей в ближайшие дни, но пока я думаю, что обе стороны будут искать альтернативные варианты на 10 декабря", - сказал Херн в комментарии Sky Sports.
Данную информацию из собственных источников также подтвердил журналист ESPN Дан Рафаэль.
Напомним, ранее Эдди Херн заявил, что боксеры договорились о проведении боя, но контракт на бой еще не подписан.
29 октября Кличко должен был провести бой против Тайсона Фьюри, но из-за психологических проблем британского боксера реванш был отменен. Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение реванша, а позже оставил свои пояса вакантными.Sky Sports , Tribuna.com , ESPN ,