Бой Кличко и Джошуа должен состояться в апреле - Хирн

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Украинец снова поборется за два чемпионских пояса уже весной.

Кличко и Джошуа проведут бой весной sport.bigmir.net

Поединок украинцаи британского чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа должен состояться в апреле. Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн.

"Дата боя Кличко и Джошуа еще не определена, но я могу сказать, что, скорее всего, он пройдет в апреле", - сказал Хирн в комментарии worldboxingnews.net.

Стоит отметить, что на кону поединка будет не только пояс IBF, которым владеет Джошуа, но и "суперчемпиона" WBA, который организация предоставила в начале ноября.

29 октября Кличко должен был провести второй бой против Тайсона Фьюри, но из-за психологических проблем британского боксера реванш был отменен. Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение реванша, а позже оставил свои пояса вакантными. Украинский ветеран должен был вернуться на ринг 10 декабря, но получил травму и не будет боксировать до 2017 года.

Что касается Джошуа, то чемпион по версии IBF будет защищать свой титул в декабре против американца Эрика Молины.