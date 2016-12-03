Бой Кличко и Джошуа должен состояться в апреле - Хирн

Украинец снова поборется за два чемпионских пояса уже весной.
"Дата боя Кличко и Джошуа еще не определена, но я могу сказать, что, скорее всего, он пройдет в апреле", - сказал Хирн в комментарии worldboxingnews.net.
Стоит отметить, что на кону поединка будет не только пояс IBF, которым владеет Джошуа, но и "суперчемпиона" WBA, который организация предоставила в начале ноября.
29 октября Кличко должен был провести второй бой против Тайсона Фьюри, но из-за психологических проблем британского боксера реванш был отменен. Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение реванша, а позже оставил свои пояса вакантными. Украинский ветеран должен был вернуться на ринг 10 декабря, но получил травму и не будет боксировать до 2017 года.
Что касается Джошуа, то чемпион по версии IBF будет защищать свой титул в декабре против американца Эрика Молины.Sport Arena , worldboxingnews.net ,