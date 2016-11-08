Босниец Бельо отказался от боя с Усиком

Боксер заявил, что не успеет подготовиться к поединку.

Бельо пока не готов выходить на ринг bljesak.info

Боснийский боксер Дамир Бельо, который должен был стать следующим соперником Александра Усика, отказался от поединка за титул, которым владеет украинец.

"Пять дней назад я перестал использовать костыли после несчастного случая. Я месяц лежал и нахожусь не в форме. У меня нет времени подготовиться и набрать необходимую физическую форму к бою за чемпионский пояс. WBO не заслуживает того, чтобы я подошел к бою за титул чемпиона мира неподготовленным. Представьте, проходит 4-5 раундов, и я едва могу дышать. Это убьет меня.

Мне выпал шанс, и на кону стоят большие деньги, но я говорю "нет". Бокс не заслуживает меня сейчас. В таком состоянии я не должен драться за мировой титул по одной из самых престижных версий", - написал Бельо на своей странице в Facebook.

Напомним, бой Усика и Бельо должен был состояться 17 декабря в США. Таким образом, K2 Promotions, которая представляет интересы Усика, придется искать нового соперника для украинского боксера на эту дату.