Босниец Бельо отказался от боя с Усиком

Боксер заявил, что не успеет подготовиться к поединку.
"Пять дней назад я перестал использовать костыли после несчастного случая. Я месяц лежал и нахожусь не в форме. У меня нет времени подготовиться и набрать необходимую физическую форму к бою за чемпионский пояс. WBO не заслуживает того, чтобы я подошел к бою за титул чемпиона мира неподготовленным. Представьте, проходит 4-5 раундов, и я едва могу дышать. Это убьет меня.
Мне выпал шанс, и на кону стоят большие деньги, но я говорю "нет". Бокс не заслуживает меня сейчас. В таком состоянии я не должен драться за мировой титул по одной из самых престижных версий", - написал Бельо на своей странице в Facebook.
Напомним, бой Усика и Бельо должен был состояться 17 декабря в США. Таким образом, K2 Promotions, которая представляет интересы Усика, придется искать нового соперника для украинского боксера на эту дату.facebook.com/Damir-Beljo