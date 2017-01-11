Болт, Маррей и Роналду номинированы на звание спортсмена года по версии Laureus

Также на победу претендуют Леброн Джеймс, Стефен Карри и Мо Фара.

На Олимпиаде в Рио Болт выиграл три золотых медали skysports.com

Академия Laureus объявила претендентов на звание лучших спортсменов 2016 года, сообщает официальный Twitter организации.

У мужчин на это звание номинированы ямайский спринтер Усэйн Болт, американские баскетболисты Стефен Карри и Леброн Джеймс, британский бегун Мо Фара, португальский футболист Криштиану Роналду и британский теннисист Энди Маррей.

У женщин на победу претендуют первая ракетка мира немецкая теннисистка Анжелик Кербер, двукратные олимпийские чемпионки Игр в Рио британская велогонщица Лора Кенни (Тротт), американская бегунья Эллисон Феликс и бегунья с Ямайки Элейн Томпсон, четырехкратные победительницы Олимпиады в Рио американская пловчиха Кэти Ледеки и ее соотечественница гимнастка Симона Байлз.

Также 14 февраля в Монте-Карло объявят победителей в таких номинациях:

Возвращение года

1) Рут Бейтиа (легкая атлетика)

2) Майкл Фелпс (плавание)

3) Хуан Мартин дель Потро (теннис)

4) Фабьен Сент-Луис (триатлон)

5) Ник Скелтон (конный спорт)

6) Аксель Свиндал (лыжи)

Прорыв года

1) Алмаз Аяна (легкая атлетика)

2) сборная Фиджи (регби)

3) сборная Исландии (футбол)

4) "Лестер" (футбол)

5) Нико Росберг (Формула-1)

6) Уэйд ван Никерк (легкая атлетика)

Команда года

1) сборная Бразилии (футбол)

2) "Кливленд" (баскетбол)

3) "Кабс" (бейсбол)

4) "Мерседес (Формула-1)

5) сборная Португалии (футбол)

6) "Реал Мадрид" (футбол)

Ранее Болт был признан лучшим спортсменом 2016 года по версии L'Equipe.