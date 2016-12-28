Болт и Байлз признаны лучшими спортсменами 2016 года по версии L'Equipe

Для ямайца это уже пятая награда от французского издания.

Болт также завоевал звание лучшего легкоатлета года по версии IAAF twitter.com

Авторитетное французское издание L'Equipe назвало лучшую спортсменку и лучшего спортсмена 2016 года. Ими стали американская гимнастка Симона Байлз и ямайский спринтер

На Олимпийских играх в Рио Симона Байлз завоевала 4 золота (командное и личное многоборье, вольные упражнения и опорный прыжок) и одну бронзу (упражнения на бревне). Кроме того, она стала первой темнокожей олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике.

Болт на Играх в Бразилии взял три "золота" - в беге на 100 метров, на 200 метров, а также в эстафете 4х100 метров. Всего за карьеру бегун завоевал девять золотых медалей Игр. В планах спринтера завершение карьеры уже в следующем году.

Напомним, что Усэйн Болт также завоевал звание лучшего легкоатлета года по версии IAAF.

Ранее сообщалось, что ямайский спринтер намерен начать футбольную карьеру, и пройдет осмотр в дортмундской Боруссии.