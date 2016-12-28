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Болт и Байлз признаны лучшими спортсменами 2016 года по версии L'Equipe

28 декабря в 20:29

Для ямайца это уже пятая награда от французского издания.

Болт
Болт также завоевал звание лучшего легкоатлета года по версии IAAF
twitter.com
Авторитетное французское издание L'Equipe назвало лучшую спортсменку и лучшего спортсмена 2016 года. Ими стали американская гимнастка Симона Байлз и ямайский спринтер Усэйн Болт.

На Олимпийских играх в Рио Симона Байлз завоевала 4 золота (командное и личное многоборье, вольные упражнения и опорный прыжок) и одну бронзу (упражнения на бревне). Кроме того, она стала первой темнокожей олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике.

Болт на Играх в Бразилии взял три "золота" - в беге на 100 метров, на 200 метров, а также в эстафете 4х100 метров. Всего за карьеру бегун завоевал девять золотых медалей Игр. В планах спринтера завершение карьеры уже в следующем году.

Напомним, что Усэйн Болт также завоевал звание лучшего легкоатлета года по версии IAAF.

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Ранее сообщалось, что ямайский спринтер намерен начать футбольную карьеру, и пройдет осмотр в дортмундской Боруссии.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Болт бег Боруссия Дортмунд
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