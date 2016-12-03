Болт и Аяна признаны лучшими легкоатлетами 2016 года

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Легендарный спринтер Болт получил очередную почетную награду.

Болт стал лучшим в 2016-м году iaaf.org

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) огласила главных героев года в легкой атлетике. Ими стали(100 м, 200 м) у мужчин и Алмаз Аяна - среди женщин.

Для Болта это уже шестая награда в карьере - рекорд в истории легкой атлетики. В голосовании спринтер Ямайки обошел Мо Фара (5000 и 10 000 м) и Вейда ван Никерка (400 м).

У девушек лучшей была признана Алмаз Аяна (5000 м, 10 000 м). Эфиопка опередила в голосовании двукратную олимпийскую чемпионку Рио-2016 Элани Томпсон (100 и 200 м), а также олимпийскую чемпионку и мировую рекордсменку Аниту Влодарчик (метание молота).

Напомним, на минувшей Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Усэйн Болт взял три "золота" - в беге на 100 метров, на 200 метров, а также в эстафете 4х100 метров. Всего за карьеру бегун завоевал девять золотых медалей Игр. В планах спринтера завершение карьеры уже в следующем году.

Аяна на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро одержала победу на дистанции 10 000 метров, а также взяла "бронзу" в забеге на 5 000 метров.