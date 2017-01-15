Билеты на киевский чемпионат мира по хоккею сильно подорожали

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Самые дешевые билеты выросли в цене в два раза.

ЧМ пройдет в киевском "Дворце спорта" с 22 по 28 апреля XSport

Ценовая билетная политика будущего чемпионата мира пов Дивизионе IA, который пройдет в киевском "Дворце спорта" с 22-го по 28 апреля, существенно изменилась.

Как анонсировалось ранее, для доступности хоккея и максимальной заполняемости трибун минимальная цена на билет чемпионата мира должна была составлять 50-80 гривен. Теперь же самый дешевый билет стоит 100-200 гривен, а предельная цена составляет 1000 гривен.

Также ценовые изменения коснулись и абонементной категории. Изначально абонемент на один игровой день мирового первенства стоил 210 гривен, сейчас цена стартует от 640 гривен до 960.

Другой вид абонементов, который включает в себя все матчи одной отдельно взятой сборной, ранее стоил 350 гривен, теперь же – 1600 гривен. Абонемент на все игры турнира стоит 4800 гривен.

Напомним, Киев уже принимал чемпионат мира в Первом дивизионе в 2011 году. В 2013 мировое первенство в Дивизионе 1B проходило в Донецке.

Ранее был представлен официальный талисман чемпионата мира по хоккею в Киеве, которым были выбраны "Козаки" - герои известного мультфильма.