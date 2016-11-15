Биатлонистка сборной Украины Абрамова дисквалифицирована на один год

Спортсменка наказана за употребление мельдония.
Причиной дисквалификации является положительная допинг-проба Абрамовой на мельдоний, которая была взята у спортсменки в прошлом году.
Срок дисквалификации спортсменки истечет 3 февраля 2017 года. В феврале текущего года она была отстранена от участия в соревнованиях и, таким образом, уже отбыла часть наказания.
Федерация биатлона Украины считает, что вины спортсменки в данном случае нет, и рассмотрит возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Напомним, ранее с украинского биатлониста Артема Тищенко были сняты обвинения в употреблении допинга.biathlon.com.ua