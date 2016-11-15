Биатлонистка сборной Украины Абрамова дисквалифицирована на один год

Спортсменка наказана за употребление мельдония.

Абрамова не будет соревноваться до февраля biathlon.com.ua

Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова дисквалифицирована на один год. Как сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины, такое решение вынесла дисциплинарная комиссия IBU.

Причиной дисквалификации является положительная допинг-проба Абрамовой на мельдоний, которая была взята у спортсменки в прошлом году.

Срок дисквалификации спортсменки истечет 3 февраля 2017 года. В феврале текущего года она была отстранена от участия в соревнованиях и, таким образом, уже отбыла часть наказания.

Федерация биатлона Украины считает, что вины спортсменки в данном случае нет, и рассмотрит возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Читайте также: Биатлонистке сборной Украины, попавшейся на допинге, препарат назначил врач

Напомним, ранее с украинского биатлониста Артема Тищенко были сняты обвинения в употреблении допинга.