"Бетис" украинца Зозули сменил главного тренера

Последние неудачи команды привели к уходу тренерского штаба.
На его место назначен Виктор Санчес, который ранее работал с "Депортиво" и "Олимпиакосом", не сумев достичь с командами больших успехов.
"Бетис" занимает 14-е место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Испании. Стоит отметить, что с уходом Пойета у Романа Зозули может появиться больше игрового времени. Украинец не являлся игроком основного состава при тренерском штабе Пойета. Форвард сыграл всего в трех матчах за испанский клуб и не отметился полезными действиями.
Напомним, Роман Зозуля, несмотря на недостаток игровой практики, был вызван тренерским штабом сборной Украины на матчи против Финляндии и Сербии.realbetisbalompie.es