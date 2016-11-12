"Бетис" украинца Зозули сменил главного тренера

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Последние неудачи команды привели к уходу тренерского штаба.

Команда Зозули сменила тренера 1927.kiev.ua

Испанский "Бетис", за который выступает нападающий сборной Украины, отправил в отставку главного тренера Густаво Пойета. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

На его место назначен Виктор Санчес, который ранее работал с "Депортиво" и "Олимпиакосом", не сумев достичь с командами больших успехов.

"Бетис" занимает 14-е место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Испании. Стоит отметить, что с уходом Пойета у Романа Зозули может появиться больше игрового времени. Украинец не являлся игроком основного состава при тренерском штабе Пойета. Форвард сыграл всего в трех матчах за испанский клуб и не отметился полезными действиями.

Напомним, Роман Зозуля, несмотря на недостаток игровой практики, был вызван тренерским штабом сборной Украины на матчи против Финляндии и Сербии.