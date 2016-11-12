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"Бетис" украинца Зозули сменил главного тренера

12 ноября в 11:13

Последние неудачи команды привели к уходу тренерского штаба.

Роман Зозуля
Команда Зозули сменила тренера
1927.kiev.ua
Испанский "Бетис", за который выступает нападающий сборной Украины Роман Зозуля, отправил в отставку главного тренера Густаво Пойета. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

На его место назначен Виктор Санчес, который ранее работал с "Депортиво" и "Олимпиакосом", не сумев достичь с командами больших успехов.

"Бетис" занимает 14-е место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Испании. Стоит отметить, что с уходом Пойета у Романа Зозули может появиться больше игрового времени. Украинец не являлся игроком основного состава при тренерском штабе Пойета. Форвард сыграл всего в трех матчах за испанский клуб и не отметился полезными действиями.

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Напомним, Роман Зозуля, несмотря на недостаток игровой практики, был вызван тренерским штабом сборной Украины на матчи против Финляндии и Сербии.

По материалам: realbetisbalompie.es
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Тэги Зозуля футбол Бетис
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