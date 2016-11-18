"Бешикташ" хочет подписать Ракицкого - СМИ

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Турецкий клуб планирует усилиться украинским защитником в зимнее межсезонье.

"Бешикташ" сделает еще одну попытку купить Ракицкого ФК Шахтер

"Бешикташ" заинтересован в подписании защитника "Шахтера" и сборной Украины Ярослава Ракицкого. Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

В начале текущего сезона "Бешикташ" уже делал предложение о трансфере Ракицкого, однако тогда клубам не удалось договориться. Стамбульский клуб предлагал 8 миллионов евро, тогда как "Шахтер" хотел получить не меньше 15 миллионов. В зимнее межсезонье "Бешикташ" попытается сделать еще одну попытку подписать защитника.

Отметим, что контракт 26-летнего Ракицкого с "Шахтером" истекает в мае 2018 года.

В текущем сезоне Ракицкий провел за "Шахтер" 16 матчей, в которых сделал одну голевую передачу и заработал четыре желтые карточки.

Напомним, Ракицкий является одним из самых высокооплачиваемых игроков украинской Премьер-лиги.