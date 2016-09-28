"Бешикташ" - "Динамо": онлайн-трансляция матча

Киевляне проводят второй матч в еврокубках текущего сезона.

"Динамо" сыграет с "Бешикташем" в девятый раз в истории ФК Динамо

Сегодня, 28 сентября,в Турции сыграет второй матч группового этапа Лиги чемпионов против "Бешикташа".

Киевляне начали еврокубковую кампанию домашним поединком с "Наполи", в котором сумели выйти вперед, но в итоге уступили сопернику и остаются на последнем месте в группе. "Бешикташ" сыграл вничью с "Бенфикой", поэтому подопечные Сергея Реброва обязаны побеждать на выезде, чтобы обойти чемпиона Турции по очкам.

"Бешикташу" удалось выйти в групповой этап турнира впервые после сезона 2009/10. При этом у главного тренера Шенола Гюнеша в обойме много звездных футболистов, но статистика остается на стороне украинцев - в восьми предыдущих матчах между собой "Динамо" обыгрывало "Бешикташ" пять раз.

"Бешикташ" - "Динамо"

Начало матча - в 21:45 по киевскому времени