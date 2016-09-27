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"Бешикташ" - "Динамо": букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля

27 сентября в 18:13

Киевляне являются аутсайдерами второго матча группового этапа Лиги чемпионов.

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"Динамо" попытается набрать очки в Турции
ФК Динамо
Киевское "Динамо" завтра, 28 сентября, проведет второй матч группового этапа Лиги чемпионов. На выезде подопечные Сергея Реброва сыграют с "Бешикташем".

Букмекеры считают турецкий клуб фаворитом этого матча. На победу "Бешикташа" можно поставить с коэффициентом 2,30, тогда как на успех "Динамо" - 3,30. Тот же коэффициент (3,30) букмекеры дают и на то, что матч завершится вничью.

Напомним, в рамках первого тура "Динамо" проиграло "Наполи" (1:2), а "Бешикташ" на выезде сыграл вничью с "Бенфикой" (1:1).

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Ранее стало известно, что обслуживать матч "Бешикташ" - "Динамо" будет бригада арбитров во главе с немцем Феликсом Цвайером.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Динамо Бешикташ букмекеры
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