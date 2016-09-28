"Бешикташ" - "Динамо": анонс, где смотреть матч 28 сентября

Киевляне проведут второй матч сезона в Лиге чемпионов.

"Динамо" попытается взять первые еврокубковые очки Динамомания

Киевское "Динамо" сегодня, 28 сентября, проведет свой второй матч группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Реброва сыграют в Турции

Киевляне начали еврокубковую кампанию домашним поединком с "Наполи", в котором сумели выйти вперед, но в итоге уступили сопернику и остаются на последнем месте в группе. "Бешикташ" сыграл вничью с "Бенфикой", поэтому подопечные Сергея Реброва обязаны побеждать на выезде, чтобы обойти чемпиона Турции по очкам.

"Бешикташу" удалось выйти в групповой этап турнира впервые после сезона 2009/10. При этом у главного тренера Шенола Гюнеша в обойме много звездных футболистов, но статистика остается на стороне украинцев - в восьми предыдущих матчах между собой "Динамо" обыгрывало "Бешикташ" пять раз.

У Сергея Реброва хватает кадровых проблем, так как из-за травмы в лазарете продолжает находиться защитник Данило Силва, а Сергей Сидорчук был удален в матче с "Наполи" и теперь отбывает дисквалификацию. При этом большие надежды в стане чемпионов Украины на молодого Виктора Цыганкова, который претендует на место в основном составе, записав на свой счет голевую передачу в первом поединке против итальянцев. Другой фланговый футболист Олег Гусев вовсе перестал попадать в заявку. Из ветеранов в запасе также может оказаться Александр Шовковский, место которого в воротах имеет шансы занять Артур Рудько.

"Бешикташ" - "Динамо"

Среда, 28 сентября, Киев, "Бешикташ Арена", 21.45

Прямая трансляция - телеканалы "Украина" и "Футбол 2"

Арбитр - Феликс Цвайер (Германия)

Ориентировочные составы

"Бешикташ": Фабри, Генул, Марсело, Тошич, Эркин, Хатчинсон, Инлер, Шахан, Талиска, Куарежма, Тосун

"Динамо": Рудько, Морозюк, Хачериди, Вида, Макаренко, Рыбалка, Ярмоленко, Гармаш, Буяльский, Гонсалес, Мораес

Напомним, букмекеры считают турецкий клуб фаворитом этого матча. На победу "Бешикташа" можно поставить с коэффициентом 2,30, тогда как на успех "Динамо" - 3,30.