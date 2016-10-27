Беринчик проведет следующий бой против испанца в декабре

Украинский боксер проведет пятый поединок в профи.

Беринчик будет боксировать против испанца K2 Promotions

Серебряный призер Олимпиады в Лондоневыйдет на ринг 12 декабря в рамках вечера бокса в Броварах. Об этом сообщает промоутерская компания K2 Ukraine.

Соперником украинца в восьмираундовом противостоянии будет испанец Хуан Окура. 29-летний боксер провел на профессиональном уровне 18 поединков - 11 побед, 6 поражений и одна ничья.

Для Беринчика этот поединок станет пятым на профессиональном ринге. В четырех предыдущих Денис победил, а три из них завершил досрочно.

Стоит отметить, что главным событием вечера станет бой Олега Малиновского, который будет защищать титул чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе против Эусебио Осэхо.

Напомним, в последний раз Денис Беринчик боксировал в апреле, когда в столичном "Дворце спорта" уверенно выиграл у непобедимого до этого вечера аргентинца Эмилиано Мартина Гарсии.