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"Бенфика" - "Динамо": лучшие фото матча

2 ноября в 12:09

Киевляне проиграли в Португалии и свели к минимуму шансы остаться в еврокубках.

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Фото twitter.com/SLBenfica

Киевское "Динамо" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов в Лиссабоне играло против "Бенфики". Подопечные Сергея Реброва уступили со счетом 0:1.

В первом тайме "Бенфика" вышла вперед с пенальти за фол Виды - Сальвио уверенно пробил с "точки". После перерыва киевляне могли отыграться также с одиннадцатиметрового, который заработал Гонсалес, но Мораес переиграть голкипера не сумел.

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Таким образом, после четырех матчей у "Динамо" осталось 1 очко. В то же время у "Бенфики" и "Наполи" - по 7 очков, у "Бешикташа" - 6. Киевляне сохраняют призрачные шансы на выход в плей-офф ЛЧ. Да и от третьего места, которое даст право сыграть в Лиге Европы, за два тура до финиша группового этапа "Динамо" отделяет 5 очков.

По материалам: ФК Динамо , twitter.com/SLBenfica ,
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Тэги Динамо Бенфика Лига чемпионов
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