"Бенфика" - "Динамо": лучшие фото матча

Киевляне проиграли в Португалии и свели к минимуму шансы остаться в еврокубках.

Киевское "Динамо" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов в Лиссабоне играло против "Бенфики". Подопечные Сергея Реброва уступили со счетом 0:1.

В первом тайме "Бенфика" вышла вперед с пенальти за фол Виды - Сальвио уверенно пробил с "точки". После перерыва киевляне могли отыграться также с одиннадцатиметрового, который заработал Гонсалес, но Мораес переиграть голкипера не сумел.

Таким образом, после четырех матчей у "Динамо" осталось 1 очко. В то же время у "Бенфики" и "Наполи" - по 7 очков, у "Бешикташа" - 6. Киевляне сохраняют призрачные шансы на выход в плей-офф ЛЧ. Да и от третьего места, которое даст право сыграть в Лиге Европы, за два тура до финиша группового этапа "Динамо" отделяет 5 очков.