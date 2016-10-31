"Бенфика" - "Динамо": букмекеры считают киевлян аутсайдерами

Подопечные Сергея Реброва проведут матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Киевляне сыграют в Лиссабоне ФК Динамо

Киевское "Динамо" 1 ноября сыграет против "Бенфики" в Лиссабоне в рамках группового этапа Лиги чемпионов в статусе аутсайдера поединка.

Букмекеры уверены, что "Бенфика" на домашней арене сумеет добиться положительного результата. Так, коэффициент на победу лиссабонцев - 1,61, а на ничью - 3,80. В то же время выездная победа "Динамо" оценивается коэффициентом 6,50.

Отметим, что поражение в этом поединке может досрочно лишить "Динамо" шансов на выход в плей-офф ЛЧ - в случае, если в матче "Бешикташа" и "Наполи" одна из команд одержит победу.

Напомним, на "Олимпийском" в рамках третьего тура группового этапа "Динамо" проиграло "Бенфике" со счетом 0:2.