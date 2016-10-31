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"Бенфика" - "Динамо": букмекеры считают киевлян аутсайдерами

31 октября в 15:22

Подопечные Сергея Реброва проведут матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Хачериди Буяльский
Киевляне сыграют в Лиссабоне
ФК Динамо
Киевское "Динамо" 1 ноября сыграет против "Бенфики" в Лиссабоне в рамках группового этапа Лиги чемпионов в статусе аутсайдера поединка.

Букмекеры уверены, что "Бенфика" на домашней арене сумеет добиться положительного результата. Так, коэффициент на победу лиссабонцев - 1,61, а на ничью - 3,80. В то же время выездная победа "Динамо" оценивается коэффициентом 6,50.

Отметим, что поражение в этом поединке может досрочно лишить "Динамо" шансов на выход в плей-офф ЛЧ - в случае, если в матче "Бешикташа" и "Наполи" одна из команд одержит победу.

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Напомним, на "Олимпийском" в рамках третьего тура группового этапа "Динамо" проиграло "Бенфике" со счетом 0:2.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Динамо Бенфика Лига чемпионов букмекеры
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