"Бенфика" - "Динамо": анонс, где смотреть матч 1 ноября

Киевляне проведут четвертый матч в Лиге чемпионов текущего сезона.

"Динамо" попытается одержать первую победу в группе football.ua

Сегодня, 1 ноября,на выезде встретится с португальской "Бенфикой" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Подопечные Сергея Реброва неудачно проводят текущий сезон в еврокубках, занимая последнее место в группе В с одним очком в активе. Украинской команде не удалось набрать очки в двух домашних встречах, в том числе против португальцев в прошлом туре. Теперь шансы украинского гранда на выход в плей-офф крайне малы.

Киевляне в прошлую субботу легко обыграли "Карпаты" (4:1) и сделали это без Андрея Ярмоленко - лидер не выйдет на поле и в предстоящем еврокубковом матче из-за травмы. При этом ожидается, что на поле появится Макаренко, который должен заменить на фланге защиты Антунеша. Португалец в последнее время допускает слишком много ошибок. Место Ярмоленко на фланге атаки должен занять молодой Цыганков, а на другом крыле Ребров наверняка доверит место Гонсалесу.

"Бенфика", в свою очередь, набрала четыре очка и продолжает бороться за первое место в квартете. Победа над "Динамо" на "Олимпийском" стала первой для команды в нынешнем групповом этапе турнира. При этом подопечные Руи Витории находятся в очень хорошей форме и в последних 23 матчах потерпели лишь одно поражение. Среди потерь из-за травм у хозяев стоит выделить Жонаса, Жардела и Рафу Силву, а вот защитники Алехандро Гримальдо и Луизао уже восстановились и смогут выйти на поле.

"Бенфика" - "Динамо"

Вторник, 1 ноября, Лиссабон, "Эштадиу ду Бенфика", 21:45

Прямая трансляция - ТРК Украина и "Футбол 1"

Арбитр - К. Тюрпен (Франция)

Ориентировочные составы:

"Бенфика": Эдерсон, Семедо, Луизао, Линделоф, Элизеу, Сальвио, Фейса, Пицци, Серви, Гедеш, Митроглу

"Динамо": Рудько, Морозюк, Хачериди, Вида, Макаренко, Рыбалка, Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес, Мораес

Напомним, букмекеры уверены, что "Бенфика" на домашней арене сумеет обыграть "Динамо".